“Hi ha un moment clau l’any 1855: 33.000 obrers eleven al Congrés dels Diputats que se’ls reconegui el dret a associar-se, que anirà vinculat a les millores socials. Cal tenir en compte que fent això, te la jugaves molt!”. És un dels passatges històrics que ha servit a l’historiador i rector de l’UPEC, Jordi Serrano i Blanquer, per teixir l’exposició Les victòries cal saber veure-les, un recorregut per diversos moviments associatius d’èxit. L’exposició s’encaua al Centre del Carme Cultura Contemporània de València, que “es tracta del lloc més emblemàtic d’exposicions de la comunitat”, apunta el sabadellenc, que afegeix que “l’exposició commemora els 50 anys de la Fundació Horta Sud de València”.

“La idea és la de representar que tot allò de bo que té la societat, ha estat gràcies a persones que s’han associat per aconseguir-ho”, apunta Serrano. L’exposició, “amb més material gràfic que text”, repassa lluites passades, o algunes d’encara ben vives, com el moviment obrer, la lluita pels drets LGTBIQ+, el feminisme, els moviments veïnals o els juvenils. “És bàsicament un recorregut al llarg del temps amb flaixos de moments clau, des del punt de vista de les llibertats individuals o col·lectives.

Per això, al llarg de l’exposició topem amb episodis de la lluita del moviment associatiu: “Posem cara, per exemple, a dones valencianes valeroses de la lluita feminista”. I no només incideix en la història de la Comunitat Valenciana, sinó que l’experiència transcendeix també a històries universals. “Hi ha un poema de l’any 1.000 que fa referència a un habitant àrab gai”, narra el comissari. L’exposició va obrir al públic el passat 11 de juliol i es mantindrà fins al 5 de novembre amb entrada gratuïta.