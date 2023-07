La Fundació Òpera Catalunya (Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell) serà la companyia convidada al Festival de Saaremaa a Estònia l’any 2024 i oferirà cinc concerts, del 23 al 27 de juliol de 2024. L’anunci va fer-se dimarts a la inauguració del festival d’aquest any amb la firma de l’acord que estableix Òpera Catalunya com a companyia principal convidada per al 2024.

Oscar Lanuza, director general de la Fundació Òpera a Catalunya, ha afirmat que “és un honor haver estat convidats a aquest prestigiós festival d’òpera i portar les propostes d’Òpera Catalunya a la preciosa illa de Saaremaa”. Cinc concerts Durant cinc dies, les formacions de la companyia, el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès, oferiran un total de cinc espectacles: les produccions de Tosca i Manon Lescaut de Puccini, Il trovatore de Verdi i una Gala lírica d’òpera i sarsuela amb una selecció del més representatiu del repertori català i espanyol. El Festival d’Òpera de Saaremaa és un esdeveniment de prestigi que té lloc anualment al castell medieval de Kuressaare, una de les atraccions turístiques més conegudes d’Estònia occidental i que atreu cada any 20.000 espectadors d’arreu del món. Des que es va inaugurar l’any 1999, el festival ha anat guanyant cada vegada més importància en la vida cultural estoniana i s’ha convertit en l’esdeveniment que atrau més públic del país i també internacional.