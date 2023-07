La placa que recorda la vella Creu Alta, casa del Centre d’Esports durant més de 60 anys

La Nova Creu Alta compleix el 20 d’agost 56 anys. S’acosta als 62 de vida que va tenir l’antic terreny de joc del Centre d’Esports, l’emblemàtica vella Creu Alta per on van passar centenars de jugadors i milers d’aficionats. Encara ara, els més veterans recorden el seu caliu especial. La graderia a prop de la gespa, l’ambient, el fang de les àrees… Era una plaça difícil pels visitants, fins i tot pels equips grans. També va ser històrica per un fet: el primer estadi de l’estat a disposar d’il·luminació artificial (1912).

L’1 de setembre de l’any 1968 va tenir lloc un acte simbòlic per escenificar la seva demolició definitiva. De fet, el Sabadell ja jugava des de la temporada anterior a la seva nova casa, inaugurada el 20 d’agost de l’any 1967 amb un partit amistós davant el FC Barcelona en un esdeveniment festiu espectacular.

Va ser robada

L’espai que ocupava el vell estadi es va convertir en un bloc d’habitatges. Per mantenir viu el seu record va col·locar-se una placa commemorativa just a l’entrada de l’edifici del carrer de Sant Vicenç, 52-54, on abans rodava cada 15 dies la pilota. Aquella placa de bronze, però, va ser robada i fins al 2014 no es va reposar, amb un material més senzill (plàstic) i menys atractiva pels lladres.

El vicepresident arlequinat en aquell moment, Ignasi Lúquez, va ser l’encarregat d’encapçalar la delegació del Centre d’Esports en l’acte de recol·locació juntament amb el regidor d’Esports, Josep Ayuso. “Aquí va forjar-se l’inici del club que ara tots estimem i això és una manera de no perdre els nostres símbols”, va ser el missatge. Un gran valor històric.

FOTOS: LLUÍS FRANCO I LLIBRE ‘L’ONZE I LA BIMBA’ (JOSEP COSTAJUSSÀ)