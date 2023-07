La selecció espanyola femenina de waterpolo es classifica per a la final del Mundial

La selecció espanyola femenina de waterpolo s’ha classificat per a la gran final del Mundial de Fukuoka. Les 7 jugadores del CNS han estat les grans protagonistes anotant fins a una onzena de gols en el triomf per 12 a 10 davant d’Austràlia. La gran final serà el divendres davant els Països Baixos de Sabrina Van der Sloot, que han superat a Itàlia a l’altre costat del quadre (9-8). Les neerlandeses ja van vèncer a les espanyoles a la fase de grups del Mundial i a les semifinals de la Copa del Món celebrada al juny.

Avui, les de Miki Oca han sortit decidides a resoldre el partit per la via ràpida. Els gols del combinat espanyol, tots ells amb segell del CNS, han posat un primer parcial de 5-2. No obstant això, les australianes no han abaixat el cap i al segon quart han reduït distàncies amb un 3-4 que ha deixat l’avantatge en dos gols a l’equador de l’enfrontament. Al tercer, la distància s’ha mantingut gràcies a dos gols d’Elena Ruiz i s’ha arribat als darrers 8’ amb un 10 a 8 i tot per decidir. A l’últim quart, el nerviosisme i la precipitació han predominat als dos costats de la piscina. Un gol de Bea Ortiz a 1’ del final ha sentenciat un enfrontament molt competit que ha finalitzat amb el definitiu 12 a 10.

Primer objectiu assolit

Amb fins a onze gols de les waterpolistes del CNS –Elena Ruiz (4), Judit Forca (2), Maica (2), Bea Ortiz (2) i Paula Leitón-, la selecció espanyola disputarà una nova final mundialista. Amb aquest triomf, les de Miki Oca tanquen el primer objectiu i estaran als Jocs de París de l’any vinent. El divendres a les 11h, davant els Països Baixos, el combinat espanyol tindrà l’opció de sumar el seu segon or mundial 10 anys després.