La selecció espanyola masculina de waterpolo no podrà revalidar el títol mundial

La selecció espanyola masculina de waterpolo, amb 4 jugadors del CN Sabadell, ha caigut a les semifinals del Mundial de Fukuoka davant d’Hongria (12-11). Un gol sobre la botzina ha privat als de David Martin de lluitar pel segon or mundialista consecutiu. Dissabte a les 6:00, tindran l’opció de lluitar pel bronze contra Sèrbia.

Des de l’inici la igualtat ha estat protagonista al partit. Cada cop rival rebia resposta i el primer parcial ha finalitzat amb empat a 3. Al segon quart, la defensa i la porteria dels hongaresos s’han fet inexpugnables negant tots els intents espanyols fins a poc més de 2‘ per arribar a l’equador de l’enfrontament. En aquell moment, s’ha tornat a obrir la llauna i un parcial final de 3-0 ha obert escletxa al marcador amb un 6-4 favorable al combinat espanyol. Malgrat el gol inicial del waterpolista del CNS, Bernat Sanahuja, al tercer període els hongaresos han tornat a despertar, deixant la diferència en només un gol i tot per decidir. Al darrer quart, la igualtat ha estat la gran protagonista i, amb el marcador empatat tot indicava que s’arribaria a la tanda de penals. Però a vegades el destí és capritxós i a l’última jugada del partit, un llançament hongarès se li ha escapat al porter Unai Aguirre i els col·legiats, amb ajuda del videoarbitratge, han decretat gol, el definitiu 12-11.

Un desenllaç cruel per a un equip que no podrà revalidar el seu títol mundial un any després. No obstant això, els de David Martin encara tenen opcions de pujar al podi. Per a aconseguir penjar-se el bronze necessitaran guanyar a Sèrbia, els vigents campions olímpics. A la fase de grups, el combinat espanyol ja va superar als balcànics per 16 a 14. La classificació per a París 2024 també haurà d’esperar.