Sabadell guanya a Terrassa: la Torre de l’Aigua s’imposa a la Torre del Palau

La gent ha parlat. La Torre de l’Aigua ha estat més votada que la Torre del Palau. Sabadell s’imposa a Terrassa. Es tracta de la nova secció que ha engegat el Diari de Sabadell i el Diari de Terrassa, que vol fomentar aquesta rivalitat (sana) entre la capital i l’intent de capital. La nova secció busca comparar, des d’un punt de vista constructiu i simpàtic, les potencialitats dels dos municipis.

En aquesta primera competició de patrimoni, on heu pogut votar tots vosaltres, Sabadell n’ha sortit victoriosa, tot i que amb no gaire diferència (50,3%). Per això, sabadellencs (egarencs, absteniu-vos de llegir), us demanem que voteu més a la propera competició, on enfrontarem dos clubs estructurals a les nostres ciutats: el Club Natació Sabadell i el CD Terrassa Hockey.