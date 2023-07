La pensió contributiva mitja al Vallès Occidental se situa lleugerament per sobre de la mitjana a Catalunya amb un import de 1.242 euros, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) referents a l’any 2021. La comarca ocupa la setena posició en un rànquing que encapçala el Barcelonès, amb 1.338 euros de mitjana. A l’altre extrem, a la Terra Alta és on es rebien les pensions per un import més baix, amb 892 euros, un 28% menys que al conjunt de Catalunya.

Més enllà del balanç comarcal, hi ha dos municipis vallesans que encapçalen la llista. Així, a Sant Cugat és on les pensions contributives van ser més elevades, amb 1.512 euros de mitjana, seguit de Sant Quirze (1.481 euros). La tercera posició l’ocupa Barcelona (1.386 euros).

Les dades a Sabadell

A l’altra banda, hi ha Lloret de Mar (1.002 euros) i Amposta (1.020 euros), els municipis on l’import mensual era més baix. Sabadell, per la seva banda, es trobava amb 1.197 euros, una xifra lleugerament per sota de la mitjana a Catalunya. La ciutat és la tercera amb més pensionistes, amb un total de 46.196.

Un dels factors que explica les diferències en l’import mitjà de les pensions contributives entre comarques és la major o menor presència de pensions provinents del Règim especial de treballadors autònoms (RETA), ja que generalment són més baixes que les del Règim general. La pensió mitjana provinent del Règim general per a Catalunya era de 1.168 euros, mentre que la pensió mitjana del RETA se situava en 749 euros.

Gairebé la meitat dels pensionistes (47,3%) a Catalunya cobraven prestacions contributives per sota dels 1.000 euros. El 36,5% percebien entre 1.001 i 2.000 euros i el 16,2% superava els 2.000 euros.