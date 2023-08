Segon detingut per la brutal agressió a l’escombriaire de Sabadell

L’agressió patida per un escombriaire fa dues setmanes a Sabadell ha viscut en els últims dies un nou capítol. Segons han confirmat fonts municipals, una segona persona ha estat detinguda per la seva presumpta vinculació amb la pallissa. El patrullatge i la vigilància coordinada entre la Policia Municipal de Sabadell i els Mossos d’Esquadra han permès localitzar i arrestar l’home, sospitós d’haver participat en l’agressió al treballador de la neteja viària a la zona sud de la ciutat, al barri d’Espronceda.

La identificació i detenció es va produir divendres al barri de Campoamor. Arran de l’agressió, i un cop detingut un primer presumpte agressor, Policia Municipal i Mossos van intensificar la vigilància coordinada i el patrullatge per la zona sud amb l’objectiu d’afavorir i vetllar per la seguretat com també localitzar una segona persona que presumptament també estaria relacionada amb els fets. El dispositiu ha obtingut resultats amb la detenció.

Ja en el moment dels fets, l’Ajuntament va expressar tota la seva solidaritat amb el treballador agredit i va anunciar que es personaria com a acusació en aquest cas. També s’ha portat a Fiscalia l’expedient per desallotjar la família implicada de l’habitatge que ocupen de manera il·legal.

Els veïns demanen contundència

Poc després de l’incident, la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) i veïns d’Espronceda a títol individual van demanar “mesures radicals” contra la família que va agredir l’escombriaire d’Smatsa a ple carrer. L’agressió va fer aixecar totes les alarmes dels veïns, que fa mesos que tenen problemes de convivència. “Tenen comportaments violents i homòfobs”, assegurava una veïna, que s’estima més mantenir-se en l’anonimat.

El comportament d’aquesta família ja ha generat “múltiples conflictes amb el veïnat des de fa temps”, i ha estat denunciada en múltiples ocasions. Els residents més propers asseguren estar atemorits i demanen “una actuació contundent”.