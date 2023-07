Veïns d’Espronceda reclamen expulsar la família “conflictiva” que va agredir un escombriaire

La Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) i veïns d’Espronceda a títol individual demanen “mesures radicals” contra la família que va agredir un escombriaire d’Smatsa la setmana passada a ple carrer. L’agressió ha fet aixecar totes les alarmes dels veïns, que fa mesos que tenen problemes de convivència. “Tenen comportaments violents i homòfobs”, assegura una veïna, que s’estima més mantenir-se en l’anonimat.

El comportament d’aquesta família ja ha generat “múltiples conflictes amb el veïnat des de fa temps”, i ha estat denunciada en múltiples ocasions. Els residents més propers asseguren estar atemorits i demanen “una actuació contundent”.

A banda, la FAVS ha volgut mostrar la seva solidaritat amb el treballador i exigeix que s’adoptin “mesures radicals” contra els comportaments agressius i violents dels veïns que el van agredir. Els conflictes, de fet, fa anys que s’allarguen. “Hem fet reunions aquests anys i vam aconseguir una ordre de desallotjament per al novembre de l’any passat, però no es va fer efectiva”, sostenen fonts veïnals. La família ara ocupa l’habitatge, ubicat a la plaça de les Tres Torres, de manera il·legal.

L’Ajuntament pren mesures legals

L’Ajuntament es personarà com a acusació en aquest cas. Fonts municipals han detallat que ja estan fent tots els processos per denunciar l’actuació de l’agressor. Així, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb Fiscalia per prendre mesures legals i poder fer fora de l’habitatge la família agressora.

De la mateixa manera, la FAVS ha demanat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que no renovi el contracte a la família i que executi el desnonament que s’havia previst el passat 20 de novembre de 2022. “Si no ho fa, està permetent que s’enquisti un greu problema de conseqüències imprevisibles”, sosté Manuel Navas, president de l’entitat. Alhora, també demana que l’administració competent, els Mossos d’Esquadra i la Justícia “parin els peus a aquesta mena de personatges”.