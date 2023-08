Quines són les professions amb més demanda a la comarca?

Quines són les professions més sol·licitades al Vallès Occidental? En què volen treballar els vallesans? La Diputació de Barcelona ha elaborat un rànquing amb les 10 feines més demanades en diferents punts de l’àrea metropolitana de Barcelona durant els primers sis mesos de l’any. En el cas de la nostra comarca, destaca per les tasques vinculades a l’administració i atenció al públic. Com a apunt, en la comparativa amb altres zones, hi ha més pes de la sanitat respecte a comarques veïnes com el Vallès Oriental.

Així, al Vallès Occidental, el rànquing l’encapçalen empleats administratius amb tasques d’atenció al públic (8,59%), personal de neteja (7,62%) i peons de les indústries manufactureres (6,81%). A continuació, apareixen els peons del transport de mercaderies i descarregadors (4,66%), venedors de botigues i magatzems (2,37%), empleats de comptabilitat (2,15%), auxiliars d’infermeria hospitalària (2,07%), cambrers (2,07%), conductors assalariats d’automòbils, taxis i furgonetes (1,85%) i treballadors que tenen cura de les persones a domicili (1,78%).

Pel que fa al conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona, el personal de neteja (9,6%) i els treballadors administratius (8,53%) irrompten com les ocupacions més demandades en els primers sis mesos de l’any.

L’estudi s’ha elaborat en el marc del projecte ‘XaloCompetències’ -una eina d’orientació laboral per competències per a usuaris que busquen feina i empreses demandants-. Es tracta d’una iniciativa nova que ha comptat amb la col·laboració de 21 Serveis Locals d’Ocupació (SLO) de l’entitat supramunicipal. El recurs ha permès 18.760 insercions laborals, un 10,4% més que en el mateix període de l’any passat.