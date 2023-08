Quins equipaments municipals de Sabadell obren aquest agost?

Durant el mes d’agost seran diversos els equipaments municipals que romandran oberts i a l’abast de la ciutadania. T’expliquem a continuació quins serveis obriran portes, i a quines hores ho faran, i quins tancaran fins a setembre.

Centres cívics

Des del 31 de juliol i fins al 30 d’agost, es poden trobar oberts de dilluns a divendres de 9 a 14h els centres cívics de Can Puiggener, Can Rull, la Creu de Barberà i Doctor J.M. Plans (Can Deu). En aquests equipaments hi haurà el servei d’Espais Joves i, en alguns casos, equips d’Acció Social. En horari de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h, trobem els següents centres: Can Puiggener, Can Rull, la Creu de Barberà, Doctor J.M. Plans (Can Deu), Can Llong-Castellarnau, Concòrdia, Gràcia i Ca n’Oriac.

Atenció Ciutadana

L’oficina central de Sabadell Atenció Ciutadana (SAC), al carrer de la Indústria, mantindrà el seu horari d’estiu al llarg del mes d’agost, de dilluns a divendres de 8.15 a 15 h. En referència a aquest servei, es recorda a la ciutadania que cal demanar la cita prèvia. Les oficines cardinals estaran tancades tot el mes d’agost. En l’àmbit de les biblioteques, a l’agost es mantindrà oberta la Biblioteca Vapor Badia, en horari de 15.30 a 20.30h els dilluns, dimarts i dimecres, i de les 9.30 a les 14.30h dijous i divendres. Els dissabtes l’equipament tancarà, com també els dies 14 i 15 d’agost. En aquest enllaç es pot trobar tota la informació.

Complexos de gent gran

Durant aquest mes d’agost també restaran oberts de dilluns a divendres en horari de 9 a 20 hores els complexos de gent gran d’Alexandra, Parc Central i Sant Oleguer.

Museus Municipals

Durant el mes d’agost, el Museu d’Art de Sabadell (MAS) obrirà de dimecres a dissabte de 17 a 20h i els diumenges d’11 a 14h. El Museu d’Història (MHS) obre de dijous a dissabte de 17 a 20h i els diumenges d’11 a 14h. Pel que fa a l’Arxiu Històric, l’equipament romandrà tancat del 7 al 15 d’agost, però la resta del mes, i fins al 15 de setembre, l’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9 a 14 h (hores convingudes).

Piscines municipals

Una bona opció per passar el mes d’agost a Sabadell són les piscines municipals. Aquestes instal·lacions estan obertes de dilluns a diumenge en horari continuat des de les 10h fins a les 19:30h. En aquesta pàgina hi ha tota la informació sobre preus, adreces i compra d’entrades. En el cas de les visites concertades d’esplais, casals i/o escoles en nombre superior a 20 persones, no podran adquirir les entrades per la web i hauran de concertar la visita amb 15 dies d’antelació, tot enviant un correu electrònic a [email protected]

Casals cívics i comunitaris

Pel que fa als casals cívics i comunitaris, dependents de la Generalitat, el mes d’agost obren l’Arraona – Merinals Julio Regalado, en horari d’11 a 19 hores, i La Roureda de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h i de 15 a 21 h i els dissabtes de 10 a 13:30 h i de 15 a 21 h.

Refugis climàtics

La ciutat compta amb una xarxa de refugis climàtics i set punts d’hidratació complementaris que Aigües Sabadell ha instal·lat en diversos carrers i places. Aquests punts se sumen a les més de 200 fonts públiques que ja existeixen repartides als districtes. Parcs, jardins i zones verdes també serveixen com a espais on poder passar les estones amb un major confort tèrmic.