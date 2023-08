La sequera extrema mata la collita de cereal a la comarca

A comarques com el Vallès Occidental i Oriental, l’Anoia, l’Alt i el Baix Penedès, la Segarra o la Conca de Barberà “no es pot parlar ni de collita” del cereal perquè en alguns casos les màquines ni han sortit a treballar. És la crua realitat descrita aquesta setmana pel sindicat agrari Asaja, que calcula que la falta de pluges ha matat al voltant d’un 70% la collita de cereal a Catalunya, amb el 100% en comarques com la nostra.

La presidenta de l’entitat, Rosa Pruna, lamenta que es tracta d’un dels pitjors anys de sequera de la història recent del país i assegura que a diverses comarques no s’ha pogut salvar res. Amb màquines que no han sortit ni a treballar pels estralls causats per les dràstiques condicions meteorològiques, Pruna exposa que tan sols s’ha pogut rescatar part de la collita on es va poder regar fins al mes d’abril com a les comarques de l’Urgell i la Segarra o on va ploure “quan tocava” als camps del Solsonès i el Berguedà.

Una collita insuficient a Catalunya

Pruna ha deixat clar que amb el 30% de la collita no n’hi haurà prou, ni de lluny, per alimentar el bestiar ni per destinar cereal per al consum humà. De fet, dels 36 milions de tones de cereal que es consumeixen al conjunt de l’Estat, enguany només es colliran 9 milions de tones, el que obligarà a importar la resta.

Sobre la compra de cereal a l’exterior, la presidenta d’Asaja ha recordat que la guerra d’Ucraïna, fins ara el “rebost” de gra d’Europa, obligarà a comprar cereal a països com els Estats Units, l’Argentina o la Xina a preus molt més alts. Un increment, ha afegit, que pagaran “tard o d’hora” els consumidors.

Per tot això, Pruna ha reclamat a l’Estat que “actuï” i ofereixi solucions efectives al sector. Una d’elles, ha apuntat, seria aprofitar la presidència espanyola de la Unió Europea per crear una assegurança que cobreixi catàstrofes naturals que es nodreixi dels aranzels i de la política agrària comuna.