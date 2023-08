Saps on és… l’homenatge al doctor Fleming?

El doctor Alexander Fleming, que va descobrir la penicil·lina, té un monument en el seu honor a Sabadell. Està situat a la plaça que porta el seu nom, plaça del Doctor Fleming, al Centre, ben a prop del Mercat Central. L’obra és un monòlit de pedra incrustada directament a terra, formant part de la base d’un arbre que l’acompanya. El Museu d’Art de Sabadell explica, en la fitxa de la peça, que va ser un encàrrec directe de l’alcalde Josep Maria Marcet el 1960 a l’artista local Camil Fàbregas.

Es tracta del primer i únic monument que hi ha a Sabadell dedicat al científic. L’homenatge es va fer en un moment en què altres ciutats erigien monuments similars per destacar el descobriment de l’investigador britànic. A la part davantera hi ha un retrat a mig relleu de 50 cm del Dr. Fleming i la inscripció ‘Sabadell a Fleming’. Al darrere, un baix relleu d’estil figuratiu ocupa la meitat superior del monòlit. Es tracta d’una representació del tema bíblic El Bon Samarità: una figura masculina dona socors a un malalt sota un gran arbre. Tanca la peça la xifra romana del 1960 (MCMLX).