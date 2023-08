Mor Juan Pérez, conegut veí i comerciant de Ca n’Oriac, a l’edat de 62 anys

Els problemes de salut que arrossegava des de feia temps han posat fi a la vida del sabadellenc Juan Pérez Marín, que ha mort a l’edat de 62 anys.

Pérez era un conegut veí i comerciant del barri de Ca n’Oriac, on en els últims anys regentava la Merceria Casa Bárbara, un petit comerç familiar de l’avinguda de Matadepera que va tancar les portes l’1 d’abril d’aquest any. Era un negoci històric, obert l’any 1959 per la seva mare, Bárbara, i que entremig havia continuat la seva germana Fina. Anys enrere, el sabadellenc s’havia dedicat a la fabricació de cortines.

El president de l’Associació de Comerciants de Ca n’Oriac Comerç, Miguel Tello, lamenta el traspàs de Juan Pérez i el recorda “fent broma sempre, parlant de motos, que li agradaven molt. I era una persona que col·laborava amb l’associació en tot el que podia; era soci des del primer dia. Era una gran persona, sempre molt divertit”.

Malauradament, la manca de relleu generacional -una qüestió que afecta darrerament nombrosos negocis de la ciutat- i els problemes de salut, van precipitar la jubilació del sabadellenc ara fa pràcticament quatre mesos.

La cerimònia de comiat s’ha celebrat aquest dijous, 3 d’agost, a les 12 h al tanatori de Sabadell.