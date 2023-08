Moviment al Sabadell abans del debut a Copa Catalunya

El CE Sabadell ha anunciat la incorporació de l’extrem Nando García, procedent del Rayo Majadahonda. Als seus 29 anys, la temporada passada va disputar 36 partits de lliga amb els madrilenys, anotant un gol. L’atacant valencià compta amb una àmplia trajectòria a l’esquena amb més d’un centenar de partits a Segona A. Format al Valencia, va jugar cedit al Córdoba i al Real Oviedo, abans de marxar traspassat a l’Alavés. Amb els vitorians no va arribar a debutar en partit oficial i va continuar acumulant cessions a Lorca, Extremadura i el Sochaux francès. Posteriorment, va tenir dues experiències a l’estranger amb l’Arka Gdynia polonès i l’AEK Larnaca xipriota. Entremig, d’ambdues, va viure la seva última temporada a la categoria de plata amb el Racing de Santander. Darrerament, va jugar a l’Albacete i l’últim any i mig al Rayo Majadahonda, on ha disputat una cinquantena de partits.

La seva competència a l’atac arlequinat serà una de les grans irrupcions del final de la temporada passada, Vladys Kopotun, que ha renovat amb el Centre d’Esports fins al 2025. Ara sí, com a jugador del primer equip amb totes les lletres. L’ucraïnès va disputar 9 partits des de l’arribada de Miki Lladó a la banqueta i va fer dos gols amb l’arlequinada davant del Castellón i l’Atlético Baleares en les victòries per 3 a 1 a la Nova Creu Alta del tram final de competició. La seva celebració fent un petó a l’escut va ser un dels moments icònics de la temporada. Vladys va arribar al club en etapa juvenil i va ser clau en l’ascens a Lliga Nacional. Posteriorment, ha estat una de les peces angulars dels recents èxits del filial arlequinat.

Primer partit oficial

El Municipal de Tona serà l’escenari del primer partit oficial de la temporada 23-24 del CE Sabadell, demà a les 18h. La Fundació UE Tona serà el primer rival de la Copa Catalunya en el retorn dels arlequinats a una competició que no disputen des del 2019. Guanya atractiu l’enfrontament al ser les festes del poble osonenc que té el seu club a Tercera RFEF i buscarà donar la sorpresa. Serà la tercera prova per als de Miki Lladó aquesta pretemporada després de l’exagerada derrota a Vila-real (4-0) i el triomf de la setmana passada a Olot (0-2). Al ser competició oficial, la rotació de jugadors no serà tan gran com als dos partits anteriors i és que només es podran fer 6 canvis durant l’enfrontament.