Victòria amb patiment del Sabadell al seu debut a la Copa Catalunya

El Sabadell ha iniciat amb patiment la seva participació en la Copa Catalunya. Els de Miki Lladó s’han imposat per penals (5-6) a la UE Tona de la Tercera Federació, després de 90 minuts en els quals el resultat ha estat d’empat a 1. El partit ha servit per fer proves en l’11 arlequinat, destacant el re-debut de Manel amb el 9 a l’esquena i el molt bon partit del ‘Chino’ Astals.

Javi Gómez protagonista

El Sabadell ha arrencat dominant. Amb una formació 5-4-1 amb Carrión i Astals oberts a l’extrem. La primera ocasió arlequinada ha arribat al minut 1:10 de la mà de Javi Gómez que no ha pogut connectar la rematada. Minuts més tard una bona combinació ràpida d’Astals amb Javi Gómez ha acabat amb rematada d’escorpí de Manel que el porter ha refusat a la línia de gol.

La insistència arlequinada finalment ha tingut premi, en forma de gol. Aquest ha arribat al minut 6, amb Javi Gómez de protagonista. L’extrem, procedent de La Nucía, ha aprofitat una pèrdua de pilota del Tona per avançar el Sabadell al marcador. Sense pensar-ho ha engaltat un xut des del mig del camp i ha superat el porter que estava avançat. El gol ha deixat força descol·locat als osonencs i ha permès als arlequinats gaudir d’uns minuts de bon joc i control de la pilota.

Els locals han respost amb jugades aïllades que la defensa arlequinada ha pogut refusar i a canvi els de Lladó han preferit el joc curt amb alguns intents de passades en llarg buscant als extrems i a Manel. Un dels punts positius que ha deixat la 1a part ha estat la bona connexió entre Astals i Manel, que s’ha tornat a comprovar al minut 26 amb una rematada que l’ariet arlequinat no ha pogut connectar del tot bé i ha marxat a uns centímetres de l’escaire del Tona.

No obstant això, amb el pas dels minuts el joc del Sabadell s’ha apagat. Ocasió que els locals han aprofitat per empatar. Al minut 37 la pressió alta i una pèrdua de Javi Gómez ha propiciat el gol del local Raul Campayo. Això ha propiciat la resposta arlequinada, acariciant el gol al minut 45 amb una combinació de Cristian Herrera i remat de Manel. El seu xut del 9 arlequinat, però ha estat molt fluix i l’ha pogut blocar el porter local. L’últim minut de la primera part ha tingut un xic de polèmica. Amb Miki Lladó ha reclamat insistentment un penal que l’àrbitre no ha concedit.

El partit s’encalla

La segona part ha començat amb moviments a la banqueta arlequinada. Així doncs, han entrat Alex Gualda, Pablo Monroy i Guillem Naranjo per Baena, Beitia i Manel. La igualtat ha estat la tònica de la segona part. Amb arribades esporàdiques dels dos equips-sobretot del Sabadell-, que cap dels davanters aconseguia materialitzar. Al minut 56, Lladó ha donat entrada a Vladys i Marc Domènech per Herrera i Javi Gómez. Al minut 67 Naranjo ha rebut un bon centre de Monroy, però el seu xut ha marxat desviat. Minuts després un xut des de la frontal d’Àlex Gualda que ha estat aturat pel porter del Tona. A les acaballes del partit els arlequinats ho han intentat amb centres laterals, molts de Carrión, sense trobar encert de cara a porteria. I de tant intentar-ho ha arribat la més clara, amb un xut d’Astals que s’ha estavellat al travesser de la porteria local. Finalment, però no hi ha hagut sort i tot s’ha decidit als penals.

Tanda de Penals

La tanda ha començat favorable al Tona, que ha pogut xutar primer. Ha estat una tanda igualada, en la qual els dos equips han anat marcant gols davant la impotència dels porters fins a arribar a l’empat a 5. Moment en què Ortolà s’ha convertit en heroi i ha aturat el penal. D’aquesta manera s’ha arribat a l’últim xut, a mans d’Astals. El ‘Chino’ no ha fallat i d’aquesta manera el Sabadell ha passat de ronda. Així doncs, el conjunt arlequinat espera rival. Aquest podria ser el Vilassar de Mar o el Badalona Futur.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Ortolà, Astals, Amelibia, Pau Resta, Fran Callejón, Juanmi Carrión, Baena (Gualda, m45) , Beitia (Pablo Monroy, m.45) , Cristian Herrera (Vladys, m.56) , Javi Gómez (Marc Domènech, m.56) i Manel (Guillem Naranjo, m.45 ).

Tona: Aroca, Moratallada, Sureda, Coll, Banús, Vilanova, Campayo, Escarrabill, Quer, Salarich i Morer.

Gols: 0-1, minut 6: Javi Gómez; 1-1, minut 37: Campayo.

Tanda de Penals: 1-0, Salarich; 1-1, Gualda; 2-1, Sureda; 2-2, Domènech; 3-2, Vilanova; 3-3, Fran Callejón; 4-3, Coll; 4-4, Guillem Naranjo; 5-4, Serra; 5-5, Vladys; 5-5, aturada Ortolà i 5-6, Astals.

Fotos Lluís Franco