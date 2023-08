Fer del treball un gaudi gràcies a l’estima pels animals

Fa més de dues dècades que el sabadellenc Xavi Sánchez i Gemma Gual es dediquen al sector dels animals domèstics: primer per compte d’altri i, des de l’any 2017, per compte propi.

Des de ben petit, Sánchez, ha viscut amb mascotes, esdevenint una connexió especial, fins al punt de poder traslladar-ho en l’àmbit professional: “Si t’agrada molt un sector, centra’t en allò, perquè a la vida és molt important que t’agradi la teva feina. A mi, personalment, no em fa res tancar mitja hora més tard, si és per ajudar la teva gent”, assegura.

Pare de dos fills, el Xavi és qui s’encarrega d’atendre i aconsellar els clients, mentre que la seva dona, la Gemma, és la perruquera canina. Ambdós, cadascú en el seu àmbit, amb una premissa ben clara, un cop superats els entrebancs generats pels efectes de la covid-19: “Per fer la família que tenim, amb els nostres clients, cal conèixer la seva situació per recomanar-los la millor opció independentment dels teus interessos. Mai pots enganyar el client”, recorda el sabadellenc, de quaranta-dos anys, qui aprofita per recordar la “qualitat” dels productes de proximitat.

Primer va arribar la botiga, després la perruqueria canina, i si res no es torça –tot dependrà de la burocràcia– La Petjada tindrà un nucli zoològic a partir de l’octubre, monopolitzat per rosegadors –hàmsters, conills d’Índies i conills–: “És molt important conèixer la disponibilitat que tenen les famílies. Els gossos són molt esclaus, i la gent n’ha de ser conscient, no només a l’hivern, sinó també a l’estiu, quan hi ha vacances. Els gats ho són menys, i els rosegadors, encara menys”, explica, mentre afegeix que “després de la Covid-19, el nombre d’adopcions de gossets i gates va créixer per sobre els criadors, però darrerament les xifres comencen a ser alarmats, amb un augment d’abandonaments a les protectores”, lamenta.

Sánchez reconeix que a vegades és “complicat”, però la clau rau en saber “separar” les qüestions professionals, les que passen a dins de la botiga, i les de l’àmbit privat. “Les diferències que poden sorgir, has d’agafar-les amb humor i ganes, i sobretot gaudir del que fas, si no tot se’t fa molt més difícil”.