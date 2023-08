Òscar Salguero es queda amb la mel als llavis al Mundial de Manchester

Òscar Salguero s’ha quedat a 75 centèsimes de la medalla de bronze a la final dels 100 braça SB8 del Mundial de natació adaptada de Manchester. El nedador sabadellenc, que havia signat el millor temps aquest matí a la classificació, ha aguantat l’estirada dels líders fins ben entrada la tornada, però ha vist com s’escapaven les opcions als darrers metres. El del Club Natació Sabadell no pujarà al podi per primera vegada des del 2015.

El colombià Carlos Daniel Serrano Zárate ha estat or (amb rècord del món inclòs), el xilè Vicente Enrique Almonacid, plata i el xinès Xu Haijiao, bronze amb un temps d’1:12:15, 75 centèsimes menys que el sabadellenc que ha finalitzat la cursa en 1:12:90. Salguero ja es va quedar a només 17 centèsimes l’any passat de l’esglaó més alt del calaix que va ocupar Almonacid a Madeira. La preparació prèvia al Mundial del nedador del CNS s’ha vist molt condicionada per una lesió a la cama que arrossega des de fa més d’un any i a la piscina ha quedat reflectida.