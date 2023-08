Un cap de setmana més, les denúncies per incomplir la normativa en matèria de seguretat viària s’han anat succeint als carrers de Sabadell. El balanç d’aquests tres dies és de cinc multes, entre elles per conduir sense carnet, amb el permís sense suspès o havent consumit alcohol i altres drogues.

El primer cas d’aquestes característiques va ser divendres a la nit, poc abans de les 23 hores, al carrer de Salvador Seguí-el Noi del Sucre amb la ronda de Pau Vila. Un turisme va xocar contra dos vehicles estacionats a la via. En arribar al lloc, la Policia Municipal va realitzar la prova d’alcoholèmia, amb resultat negatiu. Posteriorment, es va realitzar la prova de drogotest, donant positiu en cocaïna. Es va realitzar denúncia administrativa per conduir havent ingerit drogues o substàncies estupefaents i es va immobilitzar el vehicle.

Un altre dels successos a la carretera va tenir lloc la matinada de dissabte, poc després de les 2, a l’avinguda de Francesc Macià. Una unitat de la Policia Municipal va aturar un vehicle que circulava per la via pública i va comprovar que el seu conductor, un home de 24 anys, no disposava de permís de conduir i no l’havia obtingut mai. A més, se li va realitzar la prova de l’alcoholèmia i va donar positiu amb una taxa de 0,28 mg/l.

Finalment, la matinada de diumenge, a la ronda de Ponent 60, una unitat de Mossos d’Esquadra va sol·licitar una unitat de Policia Municipal per a la realització de la prova de l’alcoholèmia a la conductora d’un turisme, de 48 anys, que va donar positiu amb un resultat de 0,93 mg/l. Així, es va comprovar que tenia vigent una suspensió judicial temporal del permís de conduir i es trobava conduint. La policia catalana va realitzar les corresponents diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i per trencar una suspensió judicial temporal del permís de conduir.