Fatima Gharbi s’acomiada del mundial als vuitens

Fatima Gharbi, s’acomiada del Mundial de futbol femení als vuitens, després que la seva selecció, el Marroc, hagi caigut per 4 a 0 davant el combinat francès. Gharbi no ha arribat a debutar a la competició i, per tant, no ha pogut convertir-se en la primera sabadellenca a jugar a un mundial de futbol.

L’actual jugadora de l’Europa es va formar al futbol base del Mercantil i el Sabadell, entre d’altres i després d’una temporada molt bona amb els escapolats ha tingut l’oportunitat de viure aquesta experiència. “Hem donat el màxim de nosaltres i hem fet història”, afirmava la Fatima a les seves xarxes socials. I així ha estat. Amb la seva presència mundialista, el Marroc s’ha convertit en la primera selecció de l’Orient Mitjà en disputar un Mundial de futbol femení.

Malgrat que l’aventura no va començar de la millor manera amb una contundent derrota al debut davant Alemanya (6-0), les marroquines es van refer als dos partits restants de grups superant a Corea del Sud i Colòmbia (1-0 a ambdós enfrontaments) i assolint el segon lloc que dona accés als vuitens de final. La fita ha arribat a la seva fi a la primera de les eliminatòries, davant la potent selecció francesa que ha deixat clar el seu domini solucionant el partit als primers 25 minuts amb un clar 3 a 0 que ha certificat a la segona meitat amb el quart i definitiu gol. Amb només 22 anys, la Fatima Gharbi i la selecció marroquina tornaran a tenir l’oportunitat d’escriure el seu nom amb lletres d’or d’aquí a quatre anys, podent-se convertir, ara sí, en la primera sabadellenca a disputar un mundial de futbol.