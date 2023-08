En els últims dies, molts veïns han observat com els tècnics han realitzat tasques de poda en diferents punts de la ciutat, on l’arbrat ha estat sotmès a una sessió de ‘perruqueria’. Els treballadors municipals de parcs i jardins de Sabadell actuen en diferents exemplars, per exemple, en algunes zones com el barri del Centre.

Fonts municipals especifiquen que aquestes setmanes d’agost i setembre es podarà a carrers dels diferents districtes, com els carrers de la Indústria, Narcís Giralt, Sant Joan, Doctor Puig, Gràcia, Cervantes, Zurbano, Calassanç Duran, la carretera de Caldes, Anníbal, Amílcar Barca, Gardènies, Vallirana, l’avinguda de la Pau, el carrer de Louis Braille, Domènech i Montaner, la ronda de Pau Vila o la carretera de Barcelona.

Tot plegat, en el marc de la campanya que es porta a terme durant tot l’any i que preveu l’actuació en més de 7.000 arbres. Malgrat que sigui una tasca de manteniment regular, hi ha cert tipus de poda que és preferible realitzar ara. A més, en alguns carrers del centre on el trànsit és més complex de desviar, es realitzen els treballs durant l’estiu per tal de causar les menors molèsties possibles.