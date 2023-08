Alguns carrers de Can Deu es desperten recurrentment plens de deixalles. La brutícia s’acumula al voltant dels contenidors que hi ha en diversos punts. Una situació que ha despertat les queixes d’alguns veïns, que alerten que el problema ha anat a més els últims dies. “Hi ha ‘gent’ que deixa les escombraries fora dels contenidors cada dia i al matí està tota la brossa escampada per la vorera”, lamenten.

L’estampa ha provocat les queixes, no només per advertir el servei de neteja, sinó també per criticar l’actitud de ciutadans incívics que provoquen la sensació de deixadesa. “Diuen que estan multant i molt a sobre del tema, però em temo que al nostre barri no hi ha prou supervisió”, lamenten.

Fonts municipals han remarcat que la planificació del servei de recollida preveu el pas diari pel carrer del Bosc -un dels afectats, com es pot veure en la imatge- per tal de mantenir l’espai en les millors condicions. Afegeixen, però, que no obstant i malauradament, hi ha casos d’incivisme que dificulten que els espais es mantinguin nets.

En el cas concret de Can Deu, el consistori apunta que es passarà l’avís corresponent per tal que es reculli al més aviat possible. “Des de l’Ajuntament estem fent un esforç per tenir una ciutat neta, però alhora cal la implicació de tothom i és per això que treballem també en la conscienciació i sensibilització perquè aquestes situacions d’incivisme no es produeixin”, sentencien.