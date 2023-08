Manel Martínez, Froi Leal i Nando García, presentats al CN Sabadell

La Finetwork Aquàtics de Can Llong, del Club Natació Sabadell, ha estat l’escenari escollit pel Centre d’Esports Sabadell per a la presentació de Manel Martínez, Froi Leal i Nando García. L’acte ha comptat amb la presència del president del CN Sabadell, Claudi Martí, i el vicepresident Jordi Guarch. Per part arlequinada, els tres protagonistes, sumat al director general, Bruno Batlle, i al director esportiu, Jaume Milà.

Dues de les tres incorporacions són vells coneguts de la parròquia arlequinada, com és el cas de Froi Leal i Manel Martínez, amb passat a la Nova Creu Alta, que ara agafen el camí de tornada per reivindicar-se: en el cas del jove porter, lluitar per la porteria d’Adrián Ortolá, i en el cas de Martínez, erigir-se en el ‘9’ que necessita el Centre d’Esports Sabadell aquesta temporada. “Estic molt content de tornar a casa i poder oferir la meva millor versió”, ha assegurat Martínez. Per la seva part, Froi ha reconegut la “difícil” competència que tindrà amb Ortolá, però confia a tenir una “oportunitat”. No menys rellevant és l’arribada de Nando García, hàbil i ràpid extrem que arriba del Rayo Majadahonda, amb ganes de fer-se un lloc entre l’onze de Miki Lladó. “He arribat a un gran club i en un gran equip, on s’estan fent molt bé les coses. Lluitarem per acabar el més amunt possible”.

Durant les intervencions, els tres protagonismes han assegurat tenir molta il·lusió i confiança en aconseguir bons resultats durant la temporada. Per la seva part, Claudi Martí ha remarcat les sinergies entre entitats esportives de la ciutat, destacant-ne el potencial, i ha desitjat totes les sorts perquè el Sabadell pugui obtenir el nombre més gran d’èxits.