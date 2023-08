Segur que un gruix important de sabadellencs marxarà de vacances en els pròxims dies aprofitant el pont de l’Assumpció. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra han articulat un dispositiu especial per garantir la seguretat a la carretera durant aquestes dates, especialment el 15 d’agost, quan es preveu la sortida d’uns 350.000 cotxes es desplaçaran per carretera des de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’operació comptarà amb 1.091 controls que s’establiran a partir de divendres a les 15 hores tant en les vies de màxima mobilitat com en carreteres secundàries i allà on es preveu més circulació. El dispositiu finalitzarà dimarts a mitjanit. El retorn, a partir del migdia de dimarts, mobilitzarà uns 200.000 vehicles. Trànsit demana màxima precaució.

Pel que fa als punts de més afluència a l’entorn de la comarca, està previst que diumenge 13 d’agost a la tarda s’instal·li el carril addicional en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7 entre Sant Celoni i Montornès del Vallès per facilitar els desplaçaments en sentit sud. Aquest s’obrirà segons les necessitats del trànsit i les condicions de seguretat.

Els camions tindran prohibit fer avançaments i hauran de circular a màxim 80 km/h de 15 a 22 al tram del carril addicional. A més, el mateix diumenge, de 15 h a 22 h, es limitarà la velocitat a 100 km/h entre Gelida i Martorell en sentit Barcelona.

Crida a la prudència

Tot i que inicialment no es preveu un gruix de trànsit molt elevat, Trànsit demana extremar la prudència en tots els desplaçaments, ja siguin de llarg o de curt recorregut. En aquest sentit, recorda la importància d’utilitzar els sistemes de seguretat passiva; de no manipular el telèfon mòbil per evitar distraccions i de respectar els límits de velocitat, així com de revisar el vehicle abans de sortir a la carretera.

Aquest any 96 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes. D’aquestes víctimes mortals, 19 van ser al juliol i 5 en el que va d’agost. 32 de les persones que han mort a la carretera aquest any eren motoristes.