Busquen un jove terrassenc desaparegut el 6 d’agost

Els Mossos d’Esquadra han compartit en les últimes hores una publicació per fer una crida després de la desaparició de l’Izan, un jove de 15 anys de Terrassa, el passat 6 d’agost a Santa Maria de Palautordera. La publicació també ha estat compartida per l’alcalde de la localitat vallesana, Jordi Ballart, que ha demanat col·laboració per trobar-lo.

L’Izan ha desaparegut a Santa Maria de Palautordera, ajuda’ns a trobar-lo Izan ha desaparecido en Santa Maria de Palautordera, ayúdanos a encontrarlo pic.twitter.com/PhOh2GRmm2 — Mossos (@mossos) August 10, 2023