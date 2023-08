Tots els concerts de la Festa Major de Sabadell 2023

La Festa Major arriba amb nombroses propostes musicals que ompliran Sabadell amb actuacions de diferents formats i estils per a tot tipus de públic. El cartell de la celebració inclou una nova edició del Vaparir Tour de Ràdio

Flaixbac i els concerts de Dorian, Búhos, Hotel Cochambre, Carlos González, Sharonne i Múnic HB, entre molts altres artistes que, de l’1 al 4 de setembre, actuaran a la ciutat.

Un dels principals escenaris serà l’Espai concert de l’Eix Macià, que en aquesta edició incorpora diferents elements per sorprendre més al públic i afavorir l’espectacularitat.

Dijous, dia 31, tot just abans de l’inici oficial de la Festa Major, l’Espai concert acollirà el Vaparir Tour, un xou amb la música més actual i on la diversió està garantida amb el locutors i DJ de Flaixbac Carles Pérez, Mar Arans, Andreu Presas, Marc Frigola i l’humor del Gran Germán. Serà en aquest mateix escenari on divendres actuarà Munic HB.

Dissabte, els convidats seran Carlos González –un dels protagonistes del pregó de Festa Major—i els Dorian, grup barceloní d’indie, rock i electrònica, amb temes que sumen 50 milions de reproduccions a Youtube i amb projecció internacional.

Diumenge, el torn serà per als Búhos, grup de Calafell de rock festiu, indie, reggae i ska, en constant evolució, molt popular també a les plataformes i xarxes i amb una trajectòria consolidada.

Dilluns, l’Espai concert acollirà l’actuació de Sharonne i el ball fi de Festa amb l’Orquestra Hotel Cochambre. També a l’Eix Macià s’hi portaran a terme diferents actuacions musicals en el marc de Barraques, organitzades per la Comissió de Festes Populars.

Múltiples espais

La música arribarà a molts altres punts de la ciutat. A la plaça de Sant Roc divendres a la nit actuarà Lluís Coloma & His Musical Troupe XXL, que presentaran el seu nou treball Trip to everywhere. Dissabte, la convidada a la plaça serà la Banda de Música de Sabadell i dilluns hi tindrà lloc el Concert de Corals, amb les Corals Estrella Daurada, Talia i Cantaires de Can Feu.

Els escenaris de l’Estruch s’ompliran amb actuacions, entre les quals el concert Herois de Cinema de l’Orquestra Simfònica del Vallès, diumenge de Festa Major.

Tampoc faltarà al programa la Cantada d’Havaneres, diumenge al vespre a la plaça Vallès amb el Grup Ultramar, ni l’actuació de D’Kantaka, el mateix diumenge però a la plaça del Dr. Robert.

A la plaça de la Creu Alta hi haurà els concerts del SAM Fest, Sabadell Acció Musical, impulsats per la Coordinadora de Músics de Sabadell i la Llançadora i al c. de Montllor i Pujal el SAM Fest Electrònic, a càrrec de l’Associació Triple M.

D’altra banda, diferents espais de la ciutat s’ompliran amb la Música al carrer, organitzada pel Gremi d’Hostaleria i Restauració de Sabadell.

Són algunes de les nombroses propostes musicals que inclourà la Festa Major 2023, de la qual ja pots consultar tota la programació.