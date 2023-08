Incendi en un magatzem de llenya a Castellar del Vallès

Un total de 19 dotacions de Bombers treballen en un incendi que s’ha produït en un magatzem de llenya i carbó de Castellar del Vallès, a la zona del Serrat del Vent, a prop del cementiri. Han rebut l’avís a les 8h d’aquest dimarts.

Els accessos a la zona estan tallats mentre Bombers de Sabadell i Castellar, ADF i Policia Local treballen perquè el foc no surti del perímetre de la instal·lació de Llenyes i Carbons Ponç, que es troba molt a prop d’una àrea forestal. El veïnat dels Fruiters no està afectat per l’incendi.

L’incendi s’ha desenvolupat tant a l’interior com a l’exterior del magatzem, on han cremat palets adossats. Durant dues hores, una columna de fum s’ha fet visible des de Castellar i Sabadell, motiu pel qual el 112 ha rebut més de 1150 trucades ciutadanes alertant del foc.