El cap de setmana per a la Policia Municipal: incendis, robatoris i accidents

Són dies tranquils a la ciutat, amb carrers desèrtics i poca activitat. Però no tant per a la Policia Municipal de Sabadell, que no ha afluixat les seves intervencions. En el darrer cap de setmana, ha hagut d’intervenir en accidents, incendis, alcoholèmies positives i en la recuperació de vehicles robats.

Accidents de trànsit

N’hi ha hagut dos en els darrers dies. Un el divendres, a les 11h, a l’avinguda dels Paraires 21, en què una conductora de 31 anys va xocar contra tres vehicles estacionats quan volia aparcar. L’altre va ser el mateix dia a les 15.15h, quan van col·lidir un turisme i una motocicleta, el conductor de la qual, de 26 anys, va haver de ser traslladat al CUAP de Sant Fèlix.

Alcoholèmies positives

La policia va interposar diligències judicials contra un camioner que circulava molt begut i que havia aturat el seu vehicle enmig de la via, dissabte al vespre al carrer Manuel de Falla.

A més, diumenge a la 1.17h, va enxampar un conductor al carrer de Francesc Layret conduint sense punts, per retirada de carnet. Resulta que va donar positiu amb una taxa de 0,98 mg/l (la taxa màxima genèrica permesa és de 0,25 mg/l).

Incendi

Ensurt de matinada a la Ronda Collsalarca, per l’incendi d’un habitatge que es trobava buit, dissabte a les 6h. Mossos d’Esquadra investiguen les causes del foc.

Vehicles robats

La Policia Municipal ha recuperat dos vehicles que havien estat robats en els darrers dies. Un el va recuperar dilluns a les 00.50h, al carrer de Boccaccio, i l’altre el divendres a les 16 al carrer del Poble Bubi. Els dos turismes recuperats van ser traslladats al dipòsit municipal.