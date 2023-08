Mossos investiguen l’incendi d’un habitatge a la ronda Collsalarca

Els Mossos d’Esquadra investiguen un incendi en un habitatge a la ronda Collsalarca, a Sabadell. La policia catalana vol esbrinar les causes del foc, que es va produir quan l’habitatge estava buit. Els fets van passar dissabte, 12 d’agost, a les 6.30h.

Fins al lloc de l’incendi es van mobilitzar tres dotacions del Cos de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM. Un cop allà, van comprovar que a dins del domicili no hi havia cap persona. També hi van intervenir dues unitats de la Policia Municipal i dues unitat del cos de Mossos d’Esquadra, que es fan càrrec de la investigació.