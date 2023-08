El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat divendres al matí la seu de la Creu Roja a Sabadell per conèixer els projectes de soledat no volguda i d’envelliment actiu de gent gran. Ha destacat la feina i ha subratllat que compta amb el suport “econòmic i organitzatiu” de la Generalitat: “És el millor exemple de com un país avança amb un estat del benestar públic”.

En la visita, Aragonès ha estat acompanyat per membres de la Creu Roja local i de l’equip de Govern de l’Ajuntament, com l’alcalde accidental Adrián Hernández i la regidora d’Acció Social, Laura Pineda.

Per altra banda, Aragonès ha fet declaracions sobre l’atualitat política. Ha volgut diferenciar l’entesa en la Mesa del Congrés de la investidura i ha augurat una negociació “complexa i llarga”. De fet, no creu que la investidura del socialista Pedro Sánchez estigui “ni més lluny ni més a prop” després dels acords del PSOE amb ERC i JxCat dijous.

“Ahir hi va haver un acord i ara comença una negociació absolutament diferent”, ha especificat. En referència als de Jordi Turull, el cap del Govern ha subratllat que “quan tothom s’implica, els acords són millors”. Preguntat per si hi ha marge per fer un front comú independentista per a la negociació de la investidura, ha dit que si es pot fer de forma coordinada, “els resultats seran més positius”.

El president del Govern ha lloat l’acord en l’àmbit de la Mesa del Congrés perquè permet “avenços en l’ús del català, en els drets i llibertats, en la fi de la repressió”. I ha garantit que a partir d’ara seguiran defensant que “és hora de resoldre el conflicte polític amb l’Estat, avançar perquè Catalunya pugui votar el seu futur, perquè acabi la repressió” i també per a abordar altres qüestions de finançament o infraestructures.