Les temperatures s’enfilaran a Sabadell: arriba la quarta onada de calor?

La calor no dona treva i durant aquest divendres s’anirà incrementant a Sabadell. Segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), l’avís per altes temperatures durant la jornada serà groc, és a dir, de caràcter moderat. Ens espera, però, un cap de setmana amb els termòmetres disparats, especialment a les hores centrals del dia.

Es parla ja de la quarta onada de calor de l’estiu. Les tres anteriors van ser del 10 al 12 de juliol, del 17 al 19 de juliol i del 7 a l’11 d’agost. S’esperen temperatures uns 5 graus més elevades dels registres habituals en aquesta època de l’any. A banda del cap de setmana, s’espera que la intensa calor segueixi fins dimarts.

A Sabadell, la calor augmentarà progressivament des d’aquest divendres. La temperatura màxima de dissabte serà de 32 graus, mentre que la de diumenge serà de 34. La previsió és que dilluns i dimarts arribem als 35 graus.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avança l’alerta per calor de l’AEMET i assegura que començarà aquesta mateixa matinada. Més concretament, l’alerta arrenca a les 2 i s’allargarà fins a les 8 del matí. L’abast, però, no és el mateix que durant el dia. La temperatura podria no baixar dels 24 graus durant la nit. El grau màxim de perill és d’u en una escala de sis.