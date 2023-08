Saps on és… el lloc on es feia la bugada abans que existissin les rentadores?

Fa no gaires anys, a les llars no hi havia aigua corrent. Molt menys existia l’electricitat ni les rentadores, i el safareig s’obria cada dia perquè les dones anessin a fer la bugada després de la seva jornada laboral. Des dels anys cinquanta que aquestes instal·lacions ja formen part del passat, quan els safareigs públics a Sabadell van caure en desús per l’arribada d’aigua corrent a casa.

A Sabadell, tenim els Safareigs de la Font Nova. Daten de 1833, moment de gran creixement urbanístic de Sabadell, tot i que l’edifici actual, d’estil modernista i obra de Miquel Pascual, és de 1892. Conserva una de les dues piques inicials, la teulada formant un impluvium i les rajoles decorades de la façana. Es troba al carrer de la Font Nova, cantonada amb el carrer de les Paus.

Formen part del patrimoni monumental de Sabadell catalogat en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català per la Generalitat de Catalunya i en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS) per l’Ajuntament de Sabadell.