El Sabadell vol trencar a Irun la malastrugança dels inicis de lliga com a visitant

Dues victòries en els últims 55 anys i un total de 26 intents sense guanyar. Aquest és l’esgarrifós balanç del Sabadell quan comença la lliga de visitant. De fet, es compleixen 23 anys de l’últim triomf en una primera jornada lluny de la Nova Creu Alta. Va ser la temporada 2000/01, el diumenge 3 de setembre del 2000, quan el conjunt dirigit per Pere Valentí Mora va celebrar la particular Festa Major arlequinada a l’estadi del Nou Castàlia amb un espectacular 1-4.

Curiosament, la pretemporada havia estat molt negativa, amb resultats adversos i sensacions gens optimistes. A més, el Castellón partia, com un dels teòrics candidats al play-off en el grup 3 de Segona Divisió B. Un gol de Jordi Martínez en el minut 6 semblava confirmar els pronòstics, però la reacció arlequinada va ser contundent: Vinuesa i Pablo Torres van remuntar encara a la primera part i a la segona, Egoitz i ‘Motoret’ Sala, de penal, van confirmar una victòria que seria l’inici d’una gran temporada. El Sabadell va disputar al play-off, però sense èxit.

A partir d’aquí, fins en 10 ocasions el Centre d’Esports ha començat la lliga com a visitant. Ja no ha tornat a guanyar. El balanç és de quatre empats i sis derrotes: Osasuna B (1-1), Reus (3-1), Nàstic (3-0), Peña Sport (4-1), Castelldefels Mi apuesta (2-0), Ontinyent (1-0), Girona (0-0), Eldense (2-2), Rayo Vallecano (2-1) i Sevilla At. (0-0).

Des del 1968

La situació encara és més sagnant si mirem més enrere. Per trobar l’anterior antecedent victoriós cal remuntar-se a la temporada 68/69, a Primera Divisió, quan el Sabadell va guanyar a Los Cármenes de Granada per 0-1, gràcies a un gol de José Luis Garzón. Va ser el millor Sabadell de la història, el que va acabar quart a la taula i va classificar-se per la Copa de Fires. L’onze de Pasieguito aquell 15 de setembre de 1968 va ser aquest: Martínez; Isidro, Pini, Arnal, Garzón, Montesinos, Lluís Muñoz, Torrent, Vidal, Ortuño i Pujol.

Entre el triomf de Granada i el de Castelló van transcórre 32 anys i un total de 16 duels de visitant sense cap victòria del conjunt arlequinat. Només algun empat entre derrotes. Ara, el Sabadell de Miki Lladó intentarà trencar aquesta dinàmica negativa a Irun, on la passada temporada ja va poder treure’s l’espina de la dolorosa eliminació del play-off del 2009 amb un valuós 0-1 concretat per Cristian Herrera, fonamental per assolir la permanència.

