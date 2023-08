Jaume Milà gairebé tanca la plantilla en la presentació de Toni Herrero i Baselga

Amb un petit marge fins a última hora -el termini del mercat d’estiu acaba l’1 de setembre-, el director esportiu del Centre d’Esport, Jaume Milà, ha donat “gairebé” per tancada la plantilla 23/24, quedant una única plaça sub-23 vacant. La demanda d’un central que havia expressat de manera insistent l’entrenador, Miki Lladó, les últimes setmanes sembla que haurà d’esperar. “El missatge és que tenim una plantilla molt preparada, per competir a un bon nivell i estem força satisfets”, ha subratllat. Això sí, deixa una petita escletxa per “si surt alguna opció que hauríem de valorar amb el club”.

Una reflexió que el director esportiu ha fet durant la presentació dels jugadors Marc Baselga i Toni Herrero, del qual ha precisat que “també pot adaptar-se a la posició de central”. El mateix Herrero, que ocupa plaça sub-23, ha confirmat que “en les quatre temporades al filial del Llevant vaig jugar com a central esquerrà en una línia de cinc i em sento còmode”. De totes maneres, en principi ha vingut com a carriler, posició que va ocupar a les files de l’Amorebieta la passada temporada en la qual van assolir l’ascens a Segona A: “necessitava sortir de l’àmbit del Llevant i l’experiència a l’Amorebieta va ser excel·lent. Ofertes? Sí, n’he tingut algunes, però penso que el projecte del Sabadell és molt bo i veig una gran ambició en el club”.

Per la seva part, Marcos Baselga arriba amb l’aval dels seus 12 gols la passada temporada a les files del Calahorra. “A títol individual van ser uns bons números i no és fàcil fer gols en un equip que acaba baixant de categoria”, ha dit el davanter, que abans de la seva cessió al Sabadell va allargar el seu contracte amb el Real Zaragoza, el seu club. “Això és un senyal de confiança i aquesta temporada serà molt important per a mi”.

“Vam apostar per Marcos perquè és un davanter amb gol i és diferent del clàssic ‘9’ de referència. Té una gran mobilitat i pot aportar altres coses a l’atac”, ha explicat Jaume Milà. El protagonista va admetre aquesta polivalència amb matisos: “on em sento millor és jugant com a ‘9’, a prop de la porteria rival, però és veritat que he jugat moltes vegades d’extrem, com a segona punta, i m’agrada moure’m per la zona ofensiva”.

Marcos Baselga no té por de la competència de Guillem Naranjo -que també va arribar cedit pel Real Zaragoza– o Manel Martínez. “Que siguem tres davanters penso que és molt bo per l’equip. Aquesta competència per entrar a l’onze és en benefici col·lectiu”. De moment, ja va estrenar-se contra la UD Ibiza i ara espera continuar la bona ratxa a la lliga a Irun: “ens enfrontarem a un equip que competeix sempre molt bé i tots sabem que en aquesta Primera Federació cal estar al cent per cent en cada partit”.

Onze clubs acorden un preu fix

Amb la finalitat de facilitar, incentivar i promoure els desplaçaments de les aficions i contribuir a un futbol accessible per a tots, fins a onze clubs del grup I de la categoria han signat un acord amb un punt bàsic: fixar un preu màxim de 15 euros en les entrades de categoria adult per a les diferents zones visitants dels estadis.

El Centre d’Esports s’ha adherit a aquesta mesura conjunta i, de fet, el director general del club, Bruno Batlle, ha assegurat que “hem sigut un dels clubs que ha liderat aquesta iniciativa perquè considerem que s’ha de donar facilitats als aficionats per poder viatjar i donar suport al seu equip. Els arlequinats ja ho han demostrat sempre, això és el més maco del futbol”.

El nombre d’entrades a intercanviar es negociarà de manera individual entre els clubs involucrats en funció de les seves infraestructures i possibilitats d’aforament, sempre amb una predisposició absoluta a facilitar la major afluència possible. Els seguidors sabadellencs ja podran beneficiar-se d’aquesta mesura en el primer desplaçament a l’Stadium Gal d’Irun aquest diumenge (20.30 h) perquè el Real Unión és un dels clubs adherits, juntament amb:

CA Osasuna Promesas

CD Teruel

CE Sabadell

CF Rayo Majadahonda

Cultural y Deportiva Leonesa

Gimnàstic de Tarragona

Unionistas de Salamanca CF

RC Deportivo

SD Logroñés

Sestao River Club