Personatge: Víctor Gómez, més de mig segle de dedicació i passió pel futbol sala sabadellenc

Fundador i president de l’històric Grups Arrahona FS fa ja 40 anys, és el pare esportiu de molts jugadors i un fan acèrrim de la música dels Beatles i Kinks. El nom de Víctor Gómez sempre estarà lligat al futbol sala sabadellenc. Ha estat, i encara és, la seva gran passió, representada pel club Grups Arrahona FS, que es va fundar ara fa tot just 40 anys. Però la història d’amor amb aquest esport arrenca encara de més lluny, quan amb el seu amic Diego Bernal, van crear la Penya Ventura. Era el boom del futbol sala i el Víctor recorda que “en aquella època van coincidir tres equips del barri d’Els Merinals a Primera Nacional. L’ambient era impressionant i també la rivalitat”, subratlla.

El Víctor va arribar a Sabadell amb cinc anys. Ell va néixer a València per la família de la seva mare. El pare és extremeny. Se sent “totalment sabadellenc. Recordo encara el primer habitatge al carrer Brutau. Posteriorment, hem viscut a Ca n’Oriac i Els Merinals i ara, visc a Can Rull”. El seu ofici era el de foto mecànic. “Feia les reproduccions de color per la impremta, però amb les màquines electròniques aquesta feina va morir”. Després va fer un gir radical i va decidir muntar una empresa de confitats en vinagre. Potser per això molts el coneixen com ‘l’home de les olives’. “Un any recordo que vam fer 30.000 quilos de pebrots amb vinagre”. Ara ja està jubilat.

Paral·lelament, el futbol sala continuava sent la seva autèntica passió. Més de mig segle al peu del canó: buscant patrocinadors, formant equips, entrenant… Ha fet tots els papers de l’auca. De fet, se’l pot considerar el ‘pare esportiu’ de molts jugadors sabadellencs que han vestit la samarreta del mític Grups Arrahona FS. “Això suposa un orgull. Algunes vegades penso com he aguantat tant de temps… L’any passat vaig patir el moment més crític per unes circumstàncies que em fan fer mal. A vegades confies en persones que després et deceben. En canvi, també reps el suport d’altres, com va ser el cas del Manolo, de l’Escorial, que ens va permetre salvar la situació”, explica.

Música dels setanta

No tot han estat olives i futbol sala en la vida del Víctor. És confessa un seguidor acèrrim de dos grups de referència en la dècada dels setanta: The Beatles i The Kinks. Té tots els discs de 45 revolucions del grup britànic i a través de Facebook manté contacte amb familiars dels components de Kinks, els germans Ray i Dave Davies.