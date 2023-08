Reparada la canonada que va desgavellar el subministrament d’aigua de Sabadell

La canonada malmesa de Can Llong que va generar dijous problemes en el subministrament d’aigua a tota la ciutat ha estat reparada la matinada d’aquest divendres. Tècnics de la companyia d’Aigües de Sabadell han instal·lat un nou tram de canonada que substitueix la part que va rebentar per “causes fortuïtes”. La distribució de l’aigua que passa per aquest conducte, dels més grans de Sabadell, ja recull l’aigua del dipòsit de Can Llong amb normalitat i la subministra pels barris de la ciutat.

L’avaria va provocar un esvoranc a la calçada del carrer d’Adriana, a la Concòrdia, que es tornarà a pavimentar en els pròxims dies, ara que ja s’ha reparat la canonada que hi passarà per sota. Es preveu que aquest carrer romangui tallat al trànsit fins dilluns per tal de comprovar el bon funcionament de la canonada i per pavimentar el tram afectat. La zona ha quedat degudament senyalitzada i acordonada.