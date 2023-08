Torre-romeu i Can Puiggener, els barris amb més naixements de Sabadell

Els naixements són desiguals a Sabadell, segons el barri. Mentre que passejant per Torre-romeu o Can Puiggener és més habitual topar-se amb nadons o dones embarassades, a la Serra d’en Camaró, el Torrent del Capellà o Sant són casos pràcticament comptats, amb menys de cinc naixements per cada mil habitants [vegeu mapa a la part superior de la pàgina].

Si mirem les dades en fred, el Centre és el sector de la ciutat que concentra un major nombre de naixements (16,4%), seguit de la Creu de Barberà (10,2%) i la Creu Alta (8,7%).

Però si analitzem la natalitat segons el nombre d’habitants, el rècord es troba a Torre-romeu, amb una taxa de reproducció d’11,2 nadons per cada mil habitants i a Can Puiggener, amb una taxa d’11 naixements per cada mil veïns.Unes xifres molt allunyades d’altres zones com La Serra del Camaró (3) o el Torrent del Capellà (4,5), que se situen a l’altra punta de la balança i allunyades de la mitjana sabadellenca (7,5).

Pel que fa a les defuncions, Nostra Llar és el barri que més morts concentra respecte al total d’habitants (15,9 per cada mil residents), seguit de l’Eixample (11) i la Serra d’en Camaró (10,9).

En canvi, Can Llong és, amb diferència, el barri on es comptabilitzen menys defuncions (2,3). És un barri fonamentalment jove: fent les relacions entre naixements i morts, és una de les poques zones de Sabadell on la diferència és positiva (+49), seguit de Can Puiggener (+31). La piràmide de població ho demostra: és on els infants menors a 10 anys representen el percentatge més alt, a comparació d’altres barris.