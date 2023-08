‘Barbie’ supera els 20.000 espectadors als cinemes de Sabadell

Barbie ha arrasat a Sabadell. Encara falta una setmana perquè desaparegui de la cartellera (hi serà fins al 31 d’agost), però ja és la pel·lícula més vista a la ciutat de 2023. Més de 20.000 persones han passat pels cinemes Imperial i Eix Macià per veure el film dirigit per Greta Gerwig, qui s’ha coronat com la directora en solitari que ha aconseguit més recaptació de la història. Les sales sabadellenques, com ha passat a tot arreu, s’han tenyit de samarretes roses.

Als Estats Units també ha aconseguit la primera posició de 2023. A nivell mundial, ha superat els mil milions de dòlars de recaptació. Ha estat una bona embranzida a la recaptació dels cinemes, que encara són lluny de l’època precovid. “Per moltes que ja hem superat la infantesa i l’adolescència, és una barreja de nostàlgia, però alhora també ens atrau aquest caire empoderador i feminista que té la pel·lícula”, explicava una de les espectadores del film a la porta del cinema.

Un de cada cinc espectadors a Sabadell ha escollit el català, segons dades facilitades pel director dels cinemes Eix Macià i Imperial, Miquel Gratacós. Cal matisar, però, que ara per cada sessió en català n’hi ha set en castellà.

El 2023 encara no s’havia produït cap fenomen de masses com Barbie a Sabadell. Els darrers que recorda Gratacós van ser Avatar 1 i Avatar 2, Avengers i Hobbit. Són pel·lícules que tenen en comú el fet d’atraure a espectadors recurrents, esporàdics i, fins i tot, aquells que no tenen cap mena de costum d’assistir a les sales de cinema. Hi havia dubtes sobre si Oppenheimer destronaria Barbie. El darrer film de Cristopher Nolan sobre el desenvolupament de les primeres armes nuclears, però, no ho ha aconseguit. Tot i haver aconseguit més de 10.000 espectadors a Sabadell, una molt bona xifra, s’ha quedat a la meitat que el fenomen cinematogràfic rosa.