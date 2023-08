La pluja inunda la nova colònia dels felins del Solar dels Gats de Sabadell

La colònia que acull les desenes de gats a Hostafrancs que malvivien fa mesos al solar deplorable del carrer de Raimon Casellas va quedar inundada després del pas del temporal per la ciutat. Així ho ha fet saber l’Associació Solar dels Gats, que vetlla pel benestar d’aquests felins, a través de les xarxes socials. L’entitat ha adjuntat un vídeo de gairebé dos minuts on s’aprecia que gran part de les instal·lacions, sobretot la zona on els gats tenen unes petites casetes on dormir, va quedar completament repleta d’aigua de les precipitacions. “Com ja hem avisat moltes vegades a l’administració, cada vegada que plou s’inunda tot”, fa saber l’associació a la piulada, on afegeixen: “Ara feia molt que no plovia, però què farem a l’hivern?”.

Avui ens llevem així 😔

L’associació demana “amb urgència” una solució per evitar que aquesta situació es torni a repetir, ja que, tal com fan saber, no és la primera vegada que la nova llar d’aquests felins queda inundada després d’un episodi de pluges. “A vegades hem hagut d’anar-hi amb botes d’aigua”, afegeixen a la piulada. A la colònia no hi ha cap desguàs que dreni l’aigua en cas de pluges i, per tant, queda estancada, segons ha destacat l’associació.