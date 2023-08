Pla especial a Gràcia i Can Feu per exterminar plagues de paneroles

Sabadell activa una prova pilot al barri de Gràcia i Can Feu per tenir una fotografia sobre l’estat real del clavagueram i combatre les plagues de paneroles. Es tracta de dos dels barris on s’han rebut més queixes per la presència d’aquests insectes, tot i que és una realitat a tota la ciutat. Les incidències també es concentren a altres barris com la Concòrdia, els Merinals, la Creu Alta i el Centre, on s’han notificat un gran guix de queixes.

La diagnosi s’està duent a terme a 824 pous de registre –707 a Gràcia i 117 a Can Feu–i permetrà monitorar 3,4 quilòmetres quadrats. Es documentarà en un mapa els punts on s’han trobat paneroles per tenir constància de l’extensió, la distribució de la plaga i poder elaborar un pla sistemàtic i preventiu.

“Les plagues són un dels problemes que han agafat més rellevància a les ciutats“, apunta l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Ho atribueix al canvi climàtic i l’increment de les temperatures, la manca de pluges i la nova normativa de la UE, que limita l’ús d’insecticides químics. En aquest sentit, sosté que la nova regidoria de plagues busca centralitzar les actuacions. “Tenim un repte per davant, a Gràcia i Can Feu tenim molts avisos”, explica la regidora de Salut i Gestió de Plagues, Silvia García. Però la intenció és extrapolar-ho a altres barris de la ciutat.

Més avisos que l’any passat

En el que va de 2023, s’han dut a terme 1.453 actuacions contra les plagues. I mig miler d’aquestes han estat derivades de queixes dels mateixos veïns. Què es fa? S’aplica un producte al voltant del clavagueram, es queden enganxats i quan ho ingereixen, s’erradiquen. “L’objectiu no és acabar amb totes les plagues, sinó controlar-les. Si no, es reprodueixen encara més”, exposa Farrés. Si el darrer any es van gestionar 1.180 avisos i, aquest mes d’agost ja s’ha superat aquesta xifra, amb 1.453 incidències. “S’ha incrementat més d’un 20% les actuacions que estem fent”, sosté l’alcaldessa.

Els veïns han de notificar la presència d’aquestes plagues a través d’una trucada al 010, obrint una instància o a través de l’aplicació mòbil Sabadell Espai Públic. S’actua a l’espai públic entre les 48 h i 72 h després de rebre l’avís, tot i que els veïns han d’actuar a l’interior dels seus habitatges en el cas de detectar-ne. El producte triga a actuar entre 15 i 20 dies.

Una realitat a tota Catalunya

De fet, l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP) advertia que la panerola americana seria la protagonista de les plagues d’aquest estiu a Catalunya, a causa de la sequera persistent i les temperatures elevades de la primavera. Aquestes paneroles provenen de la xarxa de clavegueram i es poden trobar a tota mena d’edificis.

Les paneroles viuen i s’alimenten en llocs on hi ha brutícia i poden causar contaminació amb bacteris -com ara la salmonel·la- sobre superfícies i aliments, cosa que incrementa el risc de malalties i al·lèrgies. ADEPAP afirma que la millor prevenció és la neteja i el manteniment de tot el sistema de canonades, desguassos i arquetes del clavegueram.