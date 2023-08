Amenaça de pluges intenses a Sabadell

Sabadell es troba en alerta per pluges intenses durant la tarda del dimecres i la matinada de dijous. Protecció Civil ha activat al matí l’alerta del pla Inuncat per la previsió d’importants precipitacions aquest vespre i nit. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’avís s’estén per les comarques del litoral i el prelitoral central, que poden experimentar xàfecs destacables en les pròximes hores.

Així, es preveu que les pluges puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Vallès i els 40 litres al Barcelonès i Maresme. A la resta de comarques del litoral i prelitoral central també arribaran ruixats importants. En aquestes comarques es manté la probabilitat de superar-se el llindar d’acumulació de pluja de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

A les comarques de la Catalunya Central i de Girona també hi poden haver precipitacions intenses aquesta tarda i vespre, amb la previsió que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Segons el Meteocat, els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta i puntualment no es descarta calamarsa. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat per aquestes comarques, i especialment no circular ni travessar rieres o zones inundables ni a peu ni amb el vehicle.