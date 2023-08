Operació antidroga: els Mossos fan escorcolls al barri de la Grípia

Els Mossos d’Esquadra han efectuat dues entrades i escorcolls en domicilis al barri de la Grípia de Terrassa per fets relacionats amb drogues. L’operatiu, per un cas de salut pública, ha finalitzat cap a les 10 del matí, amb un balanç d’un detingut i material intervingut, com drogues, joies, diners i altres objectes.

En el marc de l’operatiu, que ha començat cap a les 7 hores, els Mossos haurien detingut un home de 35 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. Fins a la zona s’han desplaçat dues patrulles de protecció de persones i béns (ARRO), agents de paisà i la unitat canina.