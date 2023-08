Crida desesperada per recuperar un fiscorn robat: “M’han tret una part de mi”

Ressò a les xarxes socials per un robatori que va tenir lloc en un tren de l’R4 en direcció a Sant Vicens de Calders el passat dilluns al vespre. Es tracta d’un fiscorn, un instrument poc comú al món. El propietari és Mario Membrives, un músic que ha fet una crida a través d’Instagram i Twitter per poder recuperar el seu instrument: “M’han tret una part de mi“.

El músic va fer una publicació a les xarxes socials demanant ajuda per recuperar l’instrument. “És un instrument poc comú, som pocs fisconaires al món i ens coneixem una mica entre tots”, ha començat explicant. En el missatge publicat ha detallat que l’objecte perdut es tracta d’un Fiscorn Voigt platejat que anava dins d’una bossa negra amb les seves dades en un lateral. “El valor econòmic rondaria els 4.000 euros”, ha assegurat.

View this post on Instagram A post shared by Mario (@mario_membrives)

Membrives ha explicat que havia deixat l’instrument al portaequipatge superior i, quan el tren arribava a l’estació Sagrera-Meridiana, un individu el va distreure preguntant-li per aquella estació. Més tard, es va adonar que el fiscorn havia desaparegut o, millor dit, li havien pres.

Quan va baixar del tren, el noi que l’havia distret no duia res, per tant, sospita que hi hagi més d’un implicat. Així i tot, el va escridassar, però l’home no li va fer cas. Seguidament, la víctima va comunicar-ho a la taquilla de Rodalies i, més tard, amb cinc agents de la Guàrdia Urbana presents, va poder posar una denúncia.

Me han robado el instrumento. Se trata de un fiscorno plateado marca “Voigt” y pasó ayer a las 20:45 en un tren de la R4 con dirección St V. De Calders. Agradezco difusión y añado fotos del instrumento y la funda para intentar recuperarlo pic.twitter.com/dUBoiu1HGN — Mario Membrives (@membri99) August 29, 2023

El succés ha tingut un gran ressò, també mediàtic. Des que va decidir fer la crida a les xarxes socials, la seva publicació a Instagram ha arribat gairebé al miler de m’agrada i més d’una quarantena de comentaris.