Cap de setmana convuls i amb mesures excepcionals a les carreteres

Coincidint amb el cap de setmana de la Festa Major de Sabadell, el Mundial de motos arriba al costat de casa nostra. Un fet que complicarà encara més la circulació a la xarxa viària vallesana, en ple retorn de molts vehicles després de les vacances.

En aquest context, el Servei Català de Trànsit preveu un cap de setmana “complicat” per la coincidència del Gran Premi de Motociclisme al Circuit de Barcelona-Catalunya i l’operació tornada. Trànsit calcula que sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona 425.000 vehicles entre divendres i dissabte al matí; i que diumenge en tornaran 255.000 entre el migdia i la mitjanit. Així ho ha explicat la subdirectora general de Gestió del Trànsit, Lourdes Puigbarraca, que ha dit que es preveuen afectacions a sis vies: l’AP-7 a les sortides 13, 14 i 15, és a dir, entre el Nus del Papiol i Cardedeu; la C-35 entre Montcada i Reixac i Granollers; la C-17 entre Montcada i Reixac i Granollers, la BP 5.002 i 5.003, i la ronda sud de Granollers.

Mesures excepcionals

Com és habitual, l’operació tornada comportarà mesures addicionals a les principals vies. Puigbarraca ha explicat que s’habilitaran tres carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7 entre Sant Celoni i Montornès del Vallès; a AP-7 Sud i B-30 entre Vilafranca i Molins de Rei, i a la C-32 Nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat per facilitar l’afluència de trànsit el diumenge. En cas d’haver-hi precipitacions, però, els canvis de sentit no es podrien executar per la perillositat que suposen.

A més, per aquells usuaris que es desplacin fora de la comarca, es limitarà la velocitat a 100 quilòmetres per hora entre Gelida i Martorell en sentit Tarragona (divendres de 15 a 21 hores i dissabte de 9 a 14) i en sentit Barcelona (diumenge, de 15 a 22 hores), i els camions tindran prohibit fer avançaments en aquest tram.

Recomanacions

D’altra banda, tant en l’operació sortida com retorn s’habilitaran altres mesures especials d’ordenació i regulació a la C-65 i a la GI-662 a la Costa Brava, a l’N-II a Tordera, l’N-340 al Vendrell, la C-14/N-240 a Montblanc, i el carril bus-VAO de la C-58 s’obrirà a tots els vehicles (a excepció de camions).

El cap de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord, l’inspector Pedro Castrejón, ha recordat que durant els dispositius especials s’han de seguir les indicacions dels agents perquè els GPS no preveuen els talls i canvis de sentit. Dissabte i diumenge Mossos destinarà 60 afectius de trànsit únicament al dispositiu, i 30 divendres. Castrejón ha insistit que “el suport i la col·laboració dels aficionats és indispensable pel bon funcionament del dispositiu”.