Assalten amb arma de foc una oficina bancària a Montcada

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes que aquest divendres han assaltat amb arma de foc una oficina bancària a Montcada i Reixac (Vallès Occidental). Els fets han passat poc abans de les tres del migdia, quan els dos individus han atracat els treballadors amenaçant-los amb una arma.

Un dels empleats ha activat l’alarma silenciosa per donar avís a la policia, que ha posat en marxa el protocol establert per a aquestes situacions. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Montcada han desallotjat l’entorn més immediat de l’oficina per rodejar els assaltants a la seva sortida i evitar danys a terceres persones. Els agents els han detingut per una temptativa de robatori amb violència.