La Cursa més popular: només 5 i 10 quilòmetres

La Cursa serà més popular que mai aquest any. L’organització prefereix centrar-se en dues proves, de 5 i 10 quilòmetres, deixant fora les modalitats de 7 i 14 quilòmetres i la Mitja Marató que aportava una dosi de competitivitat. També obligava a un operatiu de seguretat molt complex i el tancament de més carrers de la ciutat.

El seu esperit no canvia i també es preveu -si el temps no fa una mala passada- una gran participació, fregant els 3.000 inscrits. Es pot recollir el dorsal en diferents punts: al Centre Comercial Via Sabadell, botiga Wala del Polígon de Riu-sec), dissabte 2, de 10 a 13.30 h; a la plaça de la Sardana (al costat de Fira Sabadell) el dissabte 2, de 17 a 21 h.

El recorregut serà el tradicional de les últimes edicions, amb l’excepció del 2021 quan, per les restriccions de la covid-19, es va traslladar al parc de Can Gambús. L’any passat, la cursa va recuperar el circuit que surt del passeig de Sant Oleguer i continua per: Brutau, avinguda de Barberà, Rambla, pl. del Doctor Robert, pg. Plaça Major, pg. de Manresa, via de Massagué, Vilarrúbias, Convent, Doctor Puig, Sant Joan, Tres Creus, la República, Rambla, av. Barberà, Sallarès i Marra, Sol i Padrís i arribada de nou al Passeig de Sant Oleguer. Els participants de la cursa de 5 km tenen un temps màxim d’una hora i quinze minuts per completar tot el recorregut. Els de 10 km disposaran de 40 minuts per fer la primera volta.

Tres curses infantils

La sortida de la Cursa Popular de 5 (una volta) i 10 quilòmetres (dues voltes) serà a les 10 h i, d’altra banda, estan previstes tres sortides de les curses infantils, segons les edats. A les 11.30 h ho faran els més grans (nascuts entre 2011 i 2013); a les 11.50 h, els mitjans (nascuts entre 2014 i 2015); i a les 12.10 h. els més petits (nascuts entre 2016 i 2017). Al final de les proves es lliuraran els trofeus als tres primers classificats de cada categoria i també el primer classificat amb diversitat funcional.