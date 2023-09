Una fideuà gegant a Sabadell per llepar-se els dits

Un restaurant improvisat al cor del Parc de Catalunya reunirà al voltant de 3.000 persones aquest dissabte. 300 quilos de fideus, 60 quilos de gambes, 50 de calamars, 50 de sípia, 30 de pebrots, 6 quilos d’all i 750 litres de caldo són els ingredients de la fideuà popular que es prepara fa dècades a Sabadell.

Com és tradició, hi ha qui porta una manta per asseure sobre la gespa, sota l’ombra dels pins. D’altres faran mans i mànigues per trobar un banc lliure i els més professionals portaran les seves cadires plegables de casa.

“És un moment de retrobament, on tot Sabadell surt al carrer, tots som part de la festa”, apunta Joaquín Lesmes, president de l’Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros, que col·labora de l’acte conjuntament amb altres voluntaris i l’Ajuntament de Sabadell. L’entitat aportarà més d’una trentena de voluntaris. “Fa uns vint anys que estem al darrere de la fideuà, tot i que al principi es feia paella, i guardem bons records”, expressa Lesmes.

Tenen moltes anècdotes al calaix, com algun cop que es van quedar sense menjar pels col·laboradors. Paco Lesmes, també membre dels Ballesteros, recorda com el rebujito cordovès que preparen els voluntaris de l’entitat ha aixecat passions. “Nosaltres repartim rebujitos a tothom qui ens ho demana fins que s’acaba, per a saciar la set i combate la calor. També hem conegut molta gent així, i ens recorden any rere any”, sosté Paco Lesmes.

És, de fet, el que més l’omple: treballar per Sabadell. “L’agrupació és d’aquí, un engranatge més de la ciutat. Som andalusos i sentim un amor infinit per Sabadell”, destaquen.