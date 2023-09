Nou rècord de voltes al Ball del Rodet

El Ball del Rodet d’aquest 2023 es s’ha celebrat aquest divendres a la tarda a la plaça de Sant Roc i ha marcat un abans i un després en la història d’aquesta activitat. La sabadellenca Sara Garcia ha batut el rècord de voltes del Rodet, amb un total de 65 en un minut, cinc més que l’anterior registre. Garcia n’havia fet 35 en el mig minut de l’eliminatòria prèvia, i aleshores ja ha vist que la tarda d’aquest divendres podia fer història. La gesta li ha sigut recompensada amb una ovació dels assistents a la plaça (a part d’una samarreta).

Aquest any, els guanyadors de les voltes amb el Rodet i la Bobina (més petita, per als més petits) han sigut els mateixos que l’any passat: Sara Garcia amb les seves 35 voltes i, Eloi Segura, amb 25. Tots dos són alumnes de l’escola Ribatallada i, preguntada pel secret de l’èxit, ella assegura que “ens entrenen molt bé tan física com mentalment”. No amb el Rodet ni la Bobina sinó amb el conjunt d’assignatures que imparteixen al centre.

En total, a l’edició d’enguany han participat 13 infants a les voltes de la Bobina i 21 a les del Rodet.

Bon temps

A diferència de l’any passat, en què amenaçava de ploure i part de la celebració es va traslladar al passadís que comunica la plaça de Sant Roc amb la de Fidela Renom, aquest cop el temps ha permès celebrar l’acte al rovell de l’ou. Mercè Felip, membre de la colla organitzadora, els Bastoners de Sabadell, ha explicat que la jornada ha “anat perfecte”. Felip creu que el que il·lusiona els infants a participar al Ball del Rodet és “posar-se a prova, veure si poden fer-ho, i és una cosa atrevida i divertida. Perdre la por i atrevir-se”. Mentre han de donar les voltes en 30 segons o un minut -en el cas del ball final-, diversos pares i mares fan una rotllana que permet que els participants estiguin segurs en tot moment per ballar, ja que quan porten el Rodet o la Bobina no veuen què tenen al davant i l’equilibri pren més importància que mai -més després d’haver fet una ronda prèviament-.

Per acabar l’esdeveniment s’ha celebrat el Ball del Rodet amb tots els assistents que s’hi han volgut sumar per parelles i, finalment, s’han llançat les salves en honor a la guanyadora del concurs d’aquest any.