El CE Mercantil empata davant la Damm

El CE Mercantil ha sumat el primer punt de la temporada en l’estrena de la Divisió d’Honor empatant (1-1) davant la Damm. El Municipal Joan Murtró s’ha vestit de gala per viure el primer partit del retorn a la màxima categoria juvenil. En un enfrontament molt intens, els nois de Carlos López han marcat a l’inici del segon temps i comencen amb bon peu l’any davant un dels punters de la categoria.

L’inici, no obstant això, no convidava a l’optimisme. Els cervesers s’han avançat abans d’arribar al minut 10 de partit per mitjà de Salva Costa, que ha enviat al fons de la xarxa una centrada al primer pal. El gol ha agafat per sorpresa als blaugrana que han tingut moltes dificultats per fer el seu característic joc directe. El porter, Eric Burgos, s’ha erigit, per moments, en heroi per als locals amb diverses aturades de mèrit. També ha tingut la seva el Mercantil després d’una jugada d’estratègia que Oriol Martín no ha pogut rematar.

Al segon temps, els de Carlos López han trobat la jugada que tant havien buscat als primers 45’ en el primer minut dels segons. Després d’un servei de banda directe, Arnau Camaño ha rematat al fons de la xarxa l’esfèrica entrant com una exhalació des del darrere i posant la igualada al marcador. Una ràfega d’aire fresc per als arlequinats que s’han començat a sentir molt més còmodes fins que les cames han aguantat. El tram final s’ha fet llarg i l’equip mercantilista ha arribat molt ofegat i al límit físicament. Eric Burgos s’ha tornat a convertir en salvador i ha evitat el gol dels barcelonins en dues ocasions per deixar el punt a casa.

Inici amb derrota del CES

Més agre ha estat l’inici de lliga per al CE Sabadell. Els arlequinats han caigut per la mínima (1-0) en la seva visita al Racing Club Zaragoza. El conjunt aragonès s’ha avançat al segon temps gràcies a un gol de Víctor Fernández. Els dos conjunts sabadellencs es veuran les cares la propera setmana al Municipal d’Olímpia en el primer derbi de la història a la Divisió d’Honor juvenil.