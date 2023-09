El Sabadell s’estrena amb una victòria agònica a la Nova Creu Alta (2-1)

Primera victòria. Patida i gairebé miraculosa. El Sabadell ha sumat els tres primers punts gràcies a un gol de Manel Martínez en el minut 94 després d’un partit molt gris. Osasuna Promesas havia igualat l’1-0 de Pau Resta i perd per primera vegada a la Nova Creu Alta.

L’estrena de la il·luminació no ha pogut ser completa -es notava sobretot en la foscor a les graderies- i sobre la gespa, amb moltes clapes, l’equip arlequinat ha fet el més important: guanyar els tres primers punts. Sense fer un partit brillant, però ha estat molt efectiu.

El trident a l’eix defensiu ha variat respecte a Irun, amb la inclusió de Toni Herrero per acompanyar a Amelibia i Pau Resta, qui seria més protagonista a l’altra àrea. Sense el lesionat Javi Gómez, homenatjat pels seus companys abans del partit, Miki Lladó ha concedit els carrils a Pablo Monroy i Carrión i David Astals ha confirmat la seva polivalència fent parella amb Álex Gualda al doble pivot, amb Cristian Herrera d’enllaç amb els dos davanters, Manel i Marcos Baselga, principal novetat tàctica.

Les imprecisions han marcat els primers compassos. De fet, la primera acció lligada del Sabadell ha desembocat en el gol: Gualda ha forçat un córner i després del seu llançament en una acció d’estratègia, la centrada de Pablo Monroy ha trobat al cap de Pau Resta, totalment sol al cor de l’àrea, per impulsar la pilota al fons de la xarxa i estrenar-se com a golejador arlequinat i d’aquesta temporada a l’Estadi.

L’1-0 semblava que podria donar confiança i tranquil·litat. Al Sabadell, però, li ha costat combinar, ha estat poc precís en les passades. Ha fet la sensació, això sí, de tenir controlat el partit davant un filial navarrès innocent en els metres finals. De totes maneres, Ortolá ha estat providencial rebutjant a xut d’Echegoyen i, sobretot, amb una miraculosa intervenció en el minut 40 aturant sobre la mateixa línia de gol una rematada a boca de canó d’Aguirre que semblava l’empat. S’ha reivindicat de la seva errada d’Irun. Fins i tot del possible 1-1 gairebé s’ha passat al 2-0 en un contracop que Carrión no ha sabut culminar en l’última passada a Manel.

Final de Festa Major

A la represa, Osasuna Promesas ha trobat el premi a la seva insistència en una acció polèmica. Una centrada al segon pal ha estat rescatada sobre la mateixa línia -els arlequinats han considerat que havia sortit- ha acabat amb rematada a plaer d’Eneko Aguilar. Miki Lladó ha reaccionat amb un doble canvi. Un dels substituïts ha estat Cristian Herrera i han ingressat Nando Garcia i Fran Callejón, passant Astals al carril esquerre. No ha millorat gens el Sabadell. Fins i tot, el filial navarrès, a la contra, ha gaudit d’opcions per avançar-se. Ho ha evitat un inspirat Ortolá. L’entrada de Max Svensson ha estat un maldecap per una defensa arlequinada amb molts dubtes.

Ha tingut un parell d’arribades el conjunt arlequinat, però sense comptabilitzar cap oportunitat clara. El porter Pablo Valencia mai ha estat exigit. Vladys ha estat l’última bala, però Osasuna Promesas no donava concessions… fins que ha arribat l’últim minut de l’afegit, quan Manel Martínez ha aprofitat l’única errada visitant per controlar dins de l’àrea i superar amb una rematada inapel·lable que ha desfermat l’eufòria a la Nova Creu Alta. Primera victòria molt patida i amb una dosi de fortuna, però tres punts al sarró. De manera gairebé inversemblant i després d’un partit fluix. Caldrà millorar… però amb una victòria tot es veu d’una altra manera.

FITXA TÉCNICA

Sabadell: Ortolá; Pablo Monroy, Amelibia, Pau Resta (Vladys,m. 82), Carrión (Nando Garcia, m. 55), Pablo Herrero (Ricard Pujol, m. 68), David Astals, Álex Gualda, Manel, Cristian Herrera (Fran Callejón, m. 55) i Marcos Baselga (Marc Domènech, m. 68).

Osasuna Promesas: Pablo Valencia; Guillem Molina, Ibaider, Michelis, Boiro (Dufor, m. 67), Echegoyen (Azcona, m. 72), Osambela (Mutilva, m. 72), Eneko Aguilar, Aguirre (Jon Garcia m. 72), Yoldi i Buján (Mas Svensson, m. 60).

Àrbitre: Sergio Escriche Guzmán (Comitè valencià). Grogues: Pablo Monroy, Cristian Herrera; Osambela.

Gols: 1-0, minut 15: Pau Resta; 1-1, minut 51: Eneko Aguilar; 2-1, minut 94: Manel Martínez.

Incidències: 2.762 espectadors a la Nova Creu Alta. Els jugadors han donat el seu suport al lesionat Javi Gómez abans del partit i també s’ha lliurat la insígnia d’or del club al socio número del club, Julián Fernández. Ha estat recollida per l’exjugador arlequinat, Josep Molet.

FOTOS LLUÍS FRANCO: